東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が8日、自身のXを更新。本日8日は日経平均株価が一時、2900円を超える値上がりがあったことを受け、現在の持ち株について伝えた。【画像】気になる！マイナス10％の下落でケタ違いの含み損？水谷隼の保有株定期的に株やFX取引について報告している水谷は先日、「FXも3月好調でしたFX初めて1年経って、波はあるけど色々吸収しながら成長できてると思う何よ