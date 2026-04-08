「健康のため」と信じて続けている食品や習慣が、実は体調悪化の原因になっているかもしれない。乳酸菌飲料、ゼロカロリー食品、糖質制限、断食、長時間のジョギング……。医師たちに、世間で人気の健康法の“効かない理由”と注意点を聞いた。◆健康食品の真実「健康のために」と毎日口にしている食品や定期的に実践している健康法があるという人は少なくないだろう。だが、世に溢れる健康食品＆健康法の多くは、効果なし、もしく