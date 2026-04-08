将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎八段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負が4月8日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で行われている。大熱戦が繰り広げられる中、午後のおやつタイムには両者が注文した華やかなスイーツが登場し、ファンの目を楽しませた。【映像】フルーツのカット技術にも注目！藤井名人のおやつ藤井名人が選んだのは、椿山荘の季節限定メニュー「桜といちごのパウン