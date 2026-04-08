22年ラジオNIKKEI賞を制したフェーングロッテン（セン7＝宮本、父ブラックタイド）が8日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は乗馬（けい養先は未定）になる予定。通算27戦4勝、獲得賞金は1億5905万7000円。2月14日の小倉ジャンプS9着がラストランになった。