バスは多くの人が利用する公共交通機関なので、マナーがきちっとしているかが問われます。そこで非常識な人と鉢合わせすることも少なくないようです。 会社員の小松澪さん（仮名・41歳）は、バスの車内で思いもよらない出来事に遭遇したことがあると言います。 「休日お昼過ぎになって、暇なので買い物へ行こうとバスに乗車したのですが、とんでもない男女が乗り込んで来て……」 ◆休日に気分転換に出かけようとして バスの車内は