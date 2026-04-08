韓国軍は北朝鮮が8日午後、日本海に向けて弾道ミサイルを発射したと明らかにしました。北朝鮮が弾道ミサイルを発射するのはきょう二度目です。韓国軍によりますと、北朝鮮が8日午後2時20分ごろ、北朝鮮東部の元山周辺から弾道ミサイル1発を発射しました。詳しい飛距離などはわかっていなく、分析を進めています。北朝鮮は8日朝も短距離弾道ミサイル数発を日本海に向けて発射しています。