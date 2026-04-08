純烈の弟分グループ「モナキ」が8日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で、デビューイベントを開催した。同グループは23年10月、純烈のリーダー酒井一圭（50）プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」に合格した、じん（39）、サカイJr．（37）、ケンケン（29）、おヨネ（28）の4人で結成。TikTokでダンス動画がバズり、この日までのSNS関連動画の総再生回数は驚異の7億回超え。安全上の問題から、10会場以上で予定