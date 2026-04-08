新発田市でパチンコなど娯楽機械の販売代理を行っていた会社が新潟地方裁判所から破産開始手続き開始決定を受けたことが8日、分かりました。民間の信用調査会社・東京商工リサーチ新潟支店によりますと、3月31日に破産開始手続き開始決定を受けたのはケイアイカンパニーです。同社は1986年3月に設立され新発田市でパチンコ遊技機械などの販売などを手掛けていて、主にパチンコ店を顧客としていました。近年、新型コロ