10日(金)以降、西日本を中心に黄砂が飛んでくる見込みです。黄砂の予想ですが、10日の夕方ごろから九州北部や中国地方など西日本に飛来する見込みです。朝からは、関東にも黄砂が達しそうです。九州から関東の太平洋側で、昼過ぎまで黄砂の飛来が続きそうです。夕方以降は、東北でも黄砂が確認されそうです。屋外では、ところにより黄砂が外に干した洗濯物などについてしまうおそれがあります。また、視程（水平方向で見通しの効く