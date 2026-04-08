ＴＢＳの篠原梨菜アナウンサーがフジテレビの新美有加（にいみ・ゆか）アナウンサーと局の垣根を越えたショットを公開した。８日に自身のインスタグラムを更新した篠原アナ。「ＵＮＦＰＡ（国連人口基金）駐日事務所の成田詠子所長とのトーク企画「＃私らしく」記事が公開されました！」と報告。「フジテレビの新美有加アナウンサーと３人で結婚や出産、キャリア、自分らしく生きる権利についてお話しました」とつづると、新