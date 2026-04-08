日本相撲協会は８日、東京・墨田区内計２５校の新１年生にランドセルカバー約１７００枚を寄贈した。墨田区立小梅小には伊勢ケ浜部屋の桐山親方（元関脇・宝富士）と三段目・鈴ノ富士、実富士が訪問。入学式を終えた新１年生５４人に協会の公式キャラクター「ひよの山」と「こうつうあんぜん」「すみだく」の文字がプリントされた黄色のランドセルカバーを手渡した。同事業は両国国技館がある墨田区の小学生の交通安全を目的に