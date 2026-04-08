俳優の町田啓太（35）が日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「Netflixシリーズ『九条の大罪』」と書き出した町田。「オフショット」と紹介して撮影の様子をアップした。ファンからは「可愛いと格好いいを共存させる最高な町田くん」「心がヒリヒリする大変な撮影でしたよね、また素敵な作品をありがとう」「いつ見てもイケメンでビビる」「オフショ尊くて泣いちゃう」「この笑顔が見たかったんで