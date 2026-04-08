俳優のディーン・フジオカ（45）が8日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。意外な素顔を暴露される場面があった。この日からスタートする同局ドラマ「LOVEDONE」で共演する綱啓永とそろって登場。綱はディーンの裏話として「ちいかわ、大好きなんです」と人気キャラクターが好きだとぶっちゃけた。これにディーンは「〇」の札を掲げてうなずいた。MCの「ハライチ」澤部佑は「意外は意外で