ドジャースは７日（日本時間８日）、敵地トロントでのブルージェイズ戦に４―１で快勝し、５連勝を飾った。先発した山本由伸投手（２７）は６回０／３を投げ、５安打１失点で２勝目（１敗）を挙げ、「１番・ＤＨ」で出場した大谷翔平投手（３１）は３打数１安打１打点で昨季から４２試合連続出塁とした。そんな中、９回を１安打１四球３奪三振で無失点に抑え、４セーブ目をマークした新守護神エドウィン・ディアス投手（３２）