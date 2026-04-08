持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto（ほっともっと）」は4月15日、全2,423店舗で「おろしかつめし（丼タイプ）」と「おろしかつ弁当」を発売する。同商品は2019年に初登場し、昨年の再販でも好評を得た期間限定メニュー。「おろしかつめし」が2026年も再び登場する。■販売ラインアップ・おろしかつめし（丼タイプ） 税込690円・おろしかつ弁当 税込750円ほっともっと「おろしかつめし（丼タイプ）」■大根おろし×わさびでさっぱ