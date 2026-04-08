【モデルプレス＝2026/04/08】サカナクションの山口一郎がパーソナリティを務めるラジオ番組「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週火曜深夜1時〜）が、4月7日にスタート。山口が生出演し、番組開始3分でハプニングが起き、話題を呼んでいる。【写真】サカナ山口、日向坂メンバーと「エイエイオー！」◆山口一郎、初回開始3分で番組名間違える番組冒頭、伝統ある「オールナイトニッポン」のパーソ