直島新美術館写真:GION 香川県直島町の直島新美術館が開館から1年を迎えるのを前に、作品への理解を深めるトークイベントが開催されます。 建築家・安藤忠雄さん設計の直島新美術館は2025年5月に開館しました。世界で活躍するアジア人作家の現代アートを展示しています。 作品を通じて島内外の人の理解や交流を深めようと、国内外のアーティストや専門家を招いたイベントを開催し、毎週水曜日には美