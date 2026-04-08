人気ヘアメイク河北裕介が手がける＆beから、新CMが登場♡ブランドミューズ川口春奈が、たった3STEPで完成する“おしゃれ肌”を披露します。ミニマムなプロセスで美しさを引き出すベースメイクは、忙しい毎日でも取り入れやすいのが魅力。誰でも簡単に理想のツヤ肌を目指せる注目アイテムをチェックしてみてください♪ 3STEPで完成する美肌メイク 新CM「3STEPで簡単おしゃれ肌」篇では、簡単な工程で理想