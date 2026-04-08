東京証券取引所8日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続伸した。終値は前日比2878円86銭高の5万6308円42銭。終値の上げ幅としては過去3番目で、今年では最大となった。米イランが即時停戦で合意したと伝わって原油や石油製品の安定供給への期待から買い注文が膨らんだ。米原油先物相場は7日夜の取引で、指標の米国産標準油種（WTI）が一時1バレル＝100ドルを割り込み、90ドル台前半まで急落した。平均株価は取引時