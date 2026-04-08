■MLBブルージェイズ1ー4ドジャース（日本時間8日、ロジャース・センター）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャースの山本由伸（27）が敵地でのブルージェイズ戦に今季3度目の先発。7回途中、97球を投げて被安打5、奪三振6、四球1、失点1（自責1）で今季2勝目を挙げた。試合後、山本は「前の2試合に比べて、また少し感覚が良く、コントロールして投げられたなと思います 」と振り返