昨季リーグ5位だった西武と同6位だったヤクルトが、開幕4カード目でそれぞれリーグ王者のソフトバンク、阪神に挑んでいる。初戦の7日は両軍明暗が分かれた。西武は連敗を4で止め8−6で勝利し、ヤクルトは3−9で敗れた。西武は「ナカミ」こと仲三優太外野手（23）のプロ1号本塁打も飛び出し逃げ切り。7日終了時点で3勝6敗1分けの6位に沈むが、獅子党からはSNS上で「7日の試合は最後はヒヤヒヤしたけど、ぜいたくは言わない