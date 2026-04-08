元日本テレビの笹崎里菜アナウンサーが４日、元日テレの久野静香アナウンサーのＹｏｕＴｕｂｅに登場。日テレ入社時の噂について言及した。久野アナから「いろいろな噂があるじゃん」と切り出された笹崎アナは「もう慣れっこでごさいます」とお茶目に返答。「噂がまとわりついて歩いている」「気にしない。又言われてるな〜ぐらい」と明るく振り返った。久野アナは「最初（笹崎アナが）入ってきたとき、触れちゃいけない話題