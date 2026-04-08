古くなった包丁の危険性がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】これは怖い…根元から折れた包丁「かぼちゃ切ろうとしたら包丁が折れたからと購入に来たお客さん 40年使ったとの事で十分ですねと話まして 折れた包丁なんですが柄が膨らんだりこのように錆びてると2枚目のように中スカスカに錆びてる場合があります 出来れば危ないので折れる前に買い替えを検討して欲しいんですよね」とその模様を紹介したのは横須賀菊秀刃物店