長征8号運搬ロケットは4月7日午後9時32分、海南商業宇宙発射場において、1発で18基の通信衛星を打ち上げる方式で、低軌道衛星インターネットコンステレーション「千帆星座」の第7陣衛星群を所定軌道に投入し、打ち上げは成功しました。「千帆星座」とは、中国が独自に開発・管理する低軌道衛星インターネットシステムであり、主に「一帯一路」および海外進出した中国企業のニーズに応え、高速、リアルタイム、安全、空・宇宙・陸・