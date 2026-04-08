2色のボディカラーの限定車「クルール」は各色50台ずつ2026年3月19日、ルノージャポンは、3列シートミニバン ルノー「グランカングー」の限定車である「グランカングー クルール」を5月に発表予定であることを明かしました。ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のルノーディーラーに問い合わせてみました。日本市場においてルノー「カングー」（初代・カングー1）がデビューしたのは2002年3月のことです。カングー