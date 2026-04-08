富士通クライアントコンピューティング（FCCL）は、磁気スイッチ方式を採用した高性能コンパクトキーボード『FMV Keyboard X』のクラウドファンディングを4月8日よりGREEN FUNDINGにて開始することを発表した。 【画像あり】FMVの技術と監修が詰まったレイアウト・デザイン 『FMV Keyboard X』は、FMVキーボードマイスター監修のもと開発されたロープロファイルキーボ}