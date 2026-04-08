本塁打トップに立つ一発に本拠地大歓声■阪神 9ー3 ヤクルト（7日・甲子園）阪神の森下翔太外野手が7日、甲子園で行われたヤクルト戦の5回に左越えの3号2ランを放った。観客総立ちの一発に、豪快弾を見届けた虎党も「エグいわ」「さすがすぎる」「今年40本行けるんじゃね？」と称賛の声をあげた。「3番・右翼」で先発出場した森下は5回2死二塁で迎えた第3打席で、小川泰弘投手の2球目の甘く入ったチェンジアップを完璧に捉えた。