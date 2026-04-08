せんべいなどを製造販売するもち吉（福岡県直方市）は8日、人気ゲームシリーズ「スーパーマリオ」のキャラクターをデザインした限定商品「もち吉もちっこコラボ缶」を発売した。通販の「もち吉ネット本店」で先行販売するほか、直営店などでも順次取り扱う。