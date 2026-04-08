九州朝日放送（KBC）は1980年から続けてきた無料の点字教室を、今月始まった100期で終了する。パソコンやスマートフォンの音声読み上げ機能が向上するなど、点字を取り巻く状況が変わったためという。企業が手がける例は全国でも珍しく、多くの卒業生が点訳ボランティアとして活躍してきただけに、惜しむ声や人材確保の先細りに懸念が出ている。