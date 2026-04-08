経済産業省が8日発表した6日時点のレギュラーガソリンの1Lあたりの全国平均価格は167.4円で、3週連続の値下げとなりました。 新潟県のレギュラーガソリンは166.3円で、前週から3.2円値下がりし3週連続の値下がりです。ハイオクガソリンは177.6円で、前の週から3.2円値下がりしています。