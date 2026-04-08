2026年4月8日（水）8:30発表日本毎月勤労統計調査2026年2月分速報 【1】結果：実質賃金は2ヶ月連続でプラスとなる前年同月比1.9％上昇 2026年2月の名目賃金は、前年同月比3.3%増と前回1月（改定値）から0.8％ポイント増となり、伸びが加速しました。同2.7％増を見込んでいた市場予想も上回り、賃金上昇のモメンタムが感じられます。基本給にあたる所定内給与が同3.3％増と伸びが加速したほか、ボーナスなどにあたる特別