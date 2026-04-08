今季から韓国プロ野球のSSGに加入した元ソフトバンクの武田翔太投手（33）が2戦計9失点で2連敗と苦しんでいる。韓国メディア「OSEN」は8日、苦戦が続く右腕について報じた。武田は前日7日のイーグルス戦に先発も3回4安打4四球4失点。相手先発で3月のWBCに韓国代表として出場した柳賢振（リュ・ヒョンジン）は6回4安打2失点で勝利投手。ベテラン左腕との投げ合いに敗れ、2敗目を喫した。武田は韓国球界デビュー戦となった今月