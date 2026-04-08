タレント森尾由美（59）が8日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。骨折した水曜コメンテーターのタレント松本明子に代わって出演し、松本の現在の様子を伝えた。オープニングで司会のフリーアナ石井亮次が、欠席した松本について「4月2日、先週木曜日、自宅前で転倒、左足首を骨折。診断は左足関節脱臼骨折。手術を行ってしばらく入院されるということです」と説明。続けて「足以外にケガはなく、