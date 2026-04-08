元衆院議員で実業家の杉村太蔵氏は8日、テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。米国とイスラエルによるイラン攻撃をめぐり、パキスタンの仲介により当事国が2週間の停戦で合意したことをめぐり、直前までイラン側に強い調子でプレッシャーをかけていたトランプ大統領の「思惑」について、持論を口にした。当初、トランプ氏は戦闘終結に向けたイランとの交渉について、自身のSNSで7日午後