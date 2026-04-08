総合マーケティングリサーチ会社の日本インフォメーション株式会社は、インターネットリサーチで全国の１６〜６９歳 男女１１７５名を対象に、「〜花粉で売れる商品は変わる？〜春の消費行動変化を徹底調査〜」を実施した。花粉症患者は全体の約半数を占めており、特に３０〜４０代男性では全体を大きく上回る割合となった。花粉症の発症年齢は平均で２０代前半と若く、１０〜２０代で発症するケースが多い一方、３０代以降で