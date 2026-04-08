元ＴＢＳでフリーの山本里菜アナウンサーが８日までに自身のＳＮＳを更新。ＴＢＳ時代の同期アナとの桜ショットを公開した。山本アナはインスタグラムに「まだ桜投稿、間に合うよね？？」と書き始め、「ゆっくりできた同期はほんとに心の支えになってるよ！何か仕事で嫌なことあったらすぐに純菜と喜入との３人のＬＩＮＥに連絡する私ｗｗそれに優しく対応してくれる２人」とつづると、山形純菜アナウンサーとの２ショット