近畿日本鉄道（近鉄）は８日、同社と近鉄・都ホテルズ、近鉄リテーリングが企画する、名古屋と伊勢志摩を結び、車内空間でフランス料理を楽しめるレストラン列車「ＬｅｓＳａｖｅｕｒｓ志摩（レ・サヴール・しま）」の運行開始日が１１月１日に決定したと発表した。販売開始日は９月１日。「ＬｅｓＳａｖｅｕｒｓ志摩」はフランス語で「味」「風味」を意味する「Ｓａｖｅｕｒｓ」を列車名に冠し、コンセプトは「美食が