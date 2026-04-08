フラワーアレンジメント部 活動の様子 飯山高校(丸亀市) 岡山・香川の頑張る高校生を応援する青春のキセキです。今回は花いけで全国大会出場を目指すフラワーアレンジメント部を紹介します。瞬時に花を選び気持ちを込めながら自由にいけていく。所作まで美しく……全国出場を目指します。 丸亀市にある飯山高校のフラワーアレンジメント部。地元のフラワーショップなどから購入した20～