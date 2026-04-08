タッチパネルでは金刀比羅宮 旭社軒下の彫刻を拡大して見ることもできる 金刀比羅宮での観光をより楽しんでもらおうと、日本語はもちろん、英語や中国語の動画で分かりやすく解説してくれるタッチパネルが設置されました。 設置されたのは、金刀比羅宮の参道にある高橋由一館です。 タッチパネルでは、「旭社」や「表書院」など5カ所から選んでそれぞれの紹介動画を見ることができます。 そして、これらの動