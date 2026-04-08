ドル安に加え、NZドルは中銀のタカ派姿勢で買われる＝オセアニア為替概況 米国・イスラエルとイランは2週間の停戦で合意。イランのアラグチ外相は2週間はホルムズ海峡の安全な通行が可能と示した。これを受けてドル安が進む展開となった。 豪ドルは対ドルで昨日東京午後からドル安が進んでおり、昨日東京昼前の0.6900ドル付近から0.69台後半まで上昇して朝を迎えた。イランと米国・イスラエルの間で調整に入っているパキスタ