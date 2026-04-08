【ユーロ圏】 フランス貿易収支（2月）15:45 予想N/A前回-18.43億ユーロ（貿易収支) フランス経常収支（2月）15:45 予想N/A前回21.0億ユーロ（経常収支) ユーロ圏小売売上高（2月）18:00 予想0.0%前回-0.1%（前月比) 予想1.9%前回2.0%（前年比) ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（2月）18:00 予想-0.4%前回0.7%（前月比) 予想-3.1%前回-2.2%（-2