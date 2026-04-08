テクニカルポイントポンドドル、下降トレンド終了、ドル安方向に振れる 1.3561一目均衡表・雲（上限） 1.3483一目均衡表・雲（下限） 1.3474ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3444現値 1.3428100日移動平均 1.3416200日移動平均 1.3403エンベロープ1%上限（10日間） 1.3321一目均衡表・基準線 1.331421日移動平均 1.3303一目均衡表・転換線 1.327110日移動平均 1.3155