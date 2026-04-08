８日、訪問団を率いて中山陵を参拝する鄭麗文氏（中央）。（南京＝新華社記者／邢広利）【新華社南京4月8日】中国国民党の鄭麗文（てい・れいぶん）主席は8日午前、同党の訪問団を率いて、江蘇省南京市にある孫中山（孫文）の陵墓「中山陵」を参拝した。８日、訪問団を率いて中山陵を参拝する鄭麗文氏。（南京＝新華社記者／邢広利）