8日の天気は全国的に晴天。これまでの一日の天気を振り返ります。■日差したっぷり春の紫外線に注意8日（水）は高気圧に覆われて全国的に日差しが届いています。西日本〜東日本は前日に比べて風も弱まり、穏やかな晴天となりました。ただ、空気は乾いていて東日本や西日本を中心に「乾燥注意報」が発表されています。火の取り扱いに注意をし、肌や喉のケアも心がけましょう。＜最小湿度（午後3時まで）＞佐賀10％（今季最小