元モーニング娘。でタレント・矢口真里（４３）が７日、長男（６）の小学校の入学式を無事に終えたことを報告した。矢口は１８年に元モデルと再婚。１９年８月に第１子長男、２１年１０月に次男（４）が誕生した。７日付のＳＮＳで「先日長男の入学式でした」と報告し、「お天気に恵まれて、とても気持ちの良い入学式長男は朝から緊張していましたが、ちゃんと先生の話を聞いて返事もしっかり出来ていて、一安心しました。