イラン情勢を受け、金融市場では、すぐさま安心感が広がりました。日経平均株価は2878円高と歴代3位の値上がり幅で取引を終えています。きょうの東京株式市場は、トランプ大統領がイランとの2週間の停戦に合意したと明らかにしたことで、取引開始直後から全面高の展開となりました。日経平均株価は一時、2900円以上大幅に値上がりする場面もあり、結局、きのうより2878円高い歴代3位の値上がり幅で取引を終えました。およそ1か月ぶ