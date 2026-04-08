【ワシントン共同】米国とイランの停戦合意が発表された7日、米与党共和党議員らはトランプ大統領の指導力を称賛した。一方、野党民主党のマーフィー上院議員はX（旧ツイッター）で「トランプ氏はホルムズ海峡の支配権をイランに渡すことを認めたようだ。イランにとっては歴史を変える勝利だ」と批判した。共和党のスコット上院議員は「イランの責任を追及する力強い第一歩だ」と強調。トランプ氏と関係が近い共和党重鎮のグラ