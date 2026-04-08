タレントでレーシングドライバーの神子島みかさんが4月7日、自身のインスタグラムを更新。新しい愛車としてメルセデス・ベンツを購入したことを報告しました。【写真を見る】【 神子島みか 】「新しい相方」マットブラックのメルセデス・ベンツ購入を報告4年愛用のマセラティ・レヴァンテから乗り換え投稿では「新しい相方」とだけ記し、屋内駐車場でマットブラックのベンツのボンネットに寄りかかる写真を公開。三叉星のエンブ