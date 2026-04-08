落語家の桂文枝（82）が8日までにブログを更新。若かりし頃に行きたかった大学名を明かした。桜で有名な京都・妙心寺の塔頭（たっちゅう＝禅宗寺院において大寺院の敷地内にある個別の小寺院や脇寺のひとつ）である退蔵院を訪問。住職が東大出身で、観光大使を務めながら、スタンフォード大学客員講師もしている人物だと説明した上で「どんなぼんさんや」「とにかくすごい。案内がすごい。流暢。噛まない」などと絶賛しながら