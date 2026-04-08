【ニューヨーク＝木瀬武】米半導体大手インテルは７日、イーロン・マスク氏が計画するＡＩ（人工知能）用半導体の量産プロジェクトに参画すると発表した。マスク氏が米国内に整備するとしている半導体工場で生産に協力する。マスク氏が３月に打ち出した計画では、米テキサス州に工場を建設し、自身が経営トップを務める宇宙企業スペースＸや電気自動車（ＥＶ）大手テスラ向けに半導体を量産する。自動運転やロボットなどの開発